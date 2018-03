Peixes mortos no litoral sul somam 10 toneladas O total de peixes recolhidos nas praias de Mongaguá na terça-feira foi de 10 toneladas, segundo informou ontem a Diretoria de Meio Ambiente da prefeitura. Os peixes começaram a aparecer na segunda-feira e, na manhã de terça, estavam espalhados pelos 7 km de praias de Mongaguá e ainda na divisa com Itanhaém, na Vila Loty, litoral sul de São Paulo. A prefeitura e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente afirmam que há evidências de que pescadores tenham jogado fora os peixes por serem pequenos. Ninguém ainda foi preso.