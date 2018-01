Peixes morrem após vazamento em usina Milhares de peixes apareceram mortos no sábado no Rio Mogi-Guaçu, em Descalvado, no interior paulista. O motivo seria um vazamento de resíduos da Usina Santa Rita, que deixou a água do rio preta. Pescadores foram os primeiros a ver os bichos mortos. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e a Polícia Ambiental foram até o local e apuram o histórico do problema.