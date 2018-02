Peixes fora d'água

Tá vendo só como tamanho não é documento: o PIB pequeno não fez feio com o megassuperávit primário do Brasil em janeiro!

Faz sentido!

Corre em Brasília o boato de que o "Motosserra de Ouro" Blairo Maggi foi escolhido presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado só para dividir a militância pelo impeachment de Renan Calheiros. É uma coisa a mais para se protestar, né?

Banho de absurdo

Já se viu de tudo um pouco no Vaticano, mas denúncia de banheira de hidromassagem em formato de coração em casa paroquial, francamente, só em Niterói (RJ).

'Menas!'

Lula não se acha um deus, como supõem uns e outros por aí! O ex-presidente se comparou ontem a Abraham Lincoln em evento da CUT! Não é nada, não é nada, não deixa de ser um baita exercício de humildade relativa.

Graças a Deus!

Na condição de papa emérito, Bento XVI não precisará mais usar sapatos vermelhos de Sumo Pontífice. Era uma das coisas que mais o incomodavam no Vaticano!

Parque de diversões

O Facebook é uma espécie de Disneylândia da evasão de privacidade.

Chateação danada

Dinheiro só traz aborrecimento! Não vê o Abílio Diniz, coitado? Está rouco de tanto gritar ao telefone com seu sócio francês no Pão de Açúcar!

Tá certo que no caso do Tiririca tem a agravante de sua origem de palhaço, mas não foi só ele, como presume reportagem do jornal inglês Financial Times, que "perdeu o sorriso" depois que virou deputado no Brasil. O Romário também não dá uma gargalhada faz tempo!

Esta semana mesmo, o Baixinho poderia estar rindo à toa com o acordo judicial que vai lhe garantir uma renda extra mensal de R$ 150 mil durante 10 anos - dividendos de uma pendenga com o Vasco -, mas isso é muito pouco para quem não deixou escapar nem aquele velho sorrisinho maroto na garupa das recentes indiscrições do noticiário sobre a vida íntima da Miss Bumbum Ceará.

Até quando o assunto é futebol, Romário não acha graça! Como não tem mais o Mano Menezes na seleção para espinafrar, deu agora para chamar de "burro" o técnico que barrou seu filho Romarinho no time do Brasiliense. Enfim, se o "Peixe" fosse palhaço, também daria matéria no Financial Times!

O bom humor de Romário e Tiririca está soçobrando na tristeza que o Congresso inspira no estado de espírito de todo brasileiro. Cá pra nós, a desilusão com a política deve ser muito maior para quem está lá dentro!

Medida incerta

Fãs de Elton John estão preocupados! O cantor pediu em seu camarim no show de São Paulo pratos típicos brasileiros, pizzas, pipoca, chocolates, batatas fritas e ovos cozidos. Isto quer dizer o seguinte: vai acabar a turnê 40th Anniversary of Rocket Man parecendo uma vaca!