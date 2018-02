Peixes de até 10 quilos aparecem mortos no Rio Piracicaba

FRANCA - Cerca de duas toneladas de peixes apareceram boiando na tarde desta segunda-feira, 7, no Rio Piracicaba, entre os municípios de São Pedro e Piracicaba. Um grupo de turistas que tinha como guia o ambientalista Luís Fernando Magossi foi quem descobriu a mortandade durante um passeio de barco. Magossi também preside o Instituto Beira Rio, ONG que trabalha pela preservação da região.

O ambientalista contou que havia peixes de até 10 quilos boiando um pouco antes de onde se formam as lagoas do Tanquan, como é conhecida uma área onde fica uma colônia de pescadores.

"Foi uma cena chocante, algo muito triste mesmo", disse o ambientalista ao Estado.

O que fez os peixes morrerem ainda será objeto de análise, mas a causa pode ser a mesma que levou à morte de cerca de 20 toneladas, segundo a ONG, neste mesmo rio, em fevereiro passado: a falta de oxigênio. Segundo laudo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), alguns trechos do rio ficaram sem oxigênio por causa da falta de chuva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na ocasião, a mortandade ocorreu no perímetro urbano de Piracicaba, cidade que tem o rio como sua grande marca, e envolveu piaus, mandis, jurupecens, dourados, cascudos, entre outros. Dessa vez, os peixes estavam entre o Tanquan e o Poço do Lajeado, passando pelo chamado Paredão Vermelho.

Seca. A região abriga grande diversidade de espécies e entre os peixes mortos estão mandis, piaparas, corvinas e pintados. De acordo com Magossi, a vazão do rio está em torno de 27 metros cúbicos de água por segundo, quando nesta época do ano deveria estar entre 80 e 150. "É uma situação preocupante e, se ninguém fizer nada, não sei o que vai acontecer."