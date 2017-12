Peixe fora d’água

Você já teve a impressão de ter caído na praia errada? Com o baldinho e a boia dos filhos nas mãos, descobre que, naquelas areias, o público é repleto de gente mais nova, interessada apenas em paquerar. Ou, em situação inversa, quer conhecer as praias onde desfilam corpos sarados e dispostos, e você se vê em um ambiente ‘família’ demais. Para não correr riscos, o Guia Verão vasculhou os programas que vão contra o estereótipo de cada local e descobriu um litoral democrático, que atende bem a todas as idades. Assim você não precisa arrumar as malas e correr para o Guarujá, onde o público e os programas costumam ser mais equilibrados. Nas férias com as crianças em Maresias, uma praia sempre associada a badalação, basta pegar o carro para ver uma exposição de objetos de naufrágios. Tanques com tartarugas, pinguins e tubarões são o contraponto ao surfe e à vida noturna de Ubatuba. Em Ilhabela, destino de casais apaixonados, os pequenos também encontram seu lugar na fazenda que tem até pôneis e coelhos. E se você é da turma dos mais jovens e quer fugir dos ‘programas de aposentado’ de Santos, saiba que a cidade tem uma noite agitada e até uma espécie de centrinho de paquera. Em Caraguatatuba, por exemplo, é a pista de bicicross e o kartódromo que reúnem a moçada. Em Itanhaém, perto do coreto onde se costuma jogar dama, é possível encontrar jogos (bem) mais modernos nos cyber-cafés. E Peruíbe, agora, também tem balada com DJs convidados. Aproveite nossa seleção ‘do contra’ e siga para roteiros que só parecem, mas não são. Um pulo de Maresias A agitada Maresias, sinônimo de balada de jovens no litoral norte, pode não parecer muito atrativa para quem está de férias com as crianças. Mas é só pegar o carro para , ali perto, encontrar diversão para a família. A 10km ao sul, na Praça Pôr-do-Sol, em Boiçucanga, há pista de skate, aparelhos de ginástica e quiosque com oficinas. No sentido inverso, a 20km, o Balneário dos Trabalhadores tem pistas de bicicross e skate. Seguindo 5km adiante, o centro de São Sebastião é boa opção de passeio histórico - na Secretaria de Turismo, há peças de naufrágios e maquetes de navios. Secretaria de Turismo. R. Altino Arantes, 174, Centro, São Sebastião, (12) 3892-2620. 10h/18h. Grátis. Aquário em Ubatuba A praia de Itaguá, em Ubatuba, é famosa pela vida noturna. Mas, enquanto a noite não cai, dá para distrair a criançada com programas além da pazinha e do baldinho. Um passeio bem diferente é a visita ao Projeto Tamar, que mantém em uma área de 1.800m2 praia artificial e tanques com tartarugas marinhas. Outro é o Aquário de Ubatuba, que tem mais de 100 animais marinhos, como pinguins e tubarões, além de tanque oceânico de 80 mil litros. Projeto Tamar. R. Antonio Athanásio, 273, Itaguá, Ubatuba, (12) 3832-6202. 10h/20h. R$ 7. Aquário de Ubatuba. R. Guarani, 859, Itaguá, Ubatuba, (12) 3832-1382. 10h/22h. R$ 7/R$ 14. Ilhabela dos bichinhos Os esportes radicais para jovens e as baladas parecem dominar Ilhabela. Mas não é preciso trocar de cenário para arranjar o que fazer com as crianças. Na Fazendinha, mais para ‘dentro’ da ilha, as crianças têm a oportunidade de montar em pôneis e interagir com cabras, ovelhas, coelhos, pavões e galinhas. Enquanto os pequenos se distraem, o restante da família pode aproveitar para passear na Vila, com cafés, restaurantes, bares, artesanato, igreja histórica e mirante com deck e canhões do século 16. Fazendinha. Av. Luís Massa, 1.198, Santa Tereza, (12) 3896-6900. 8h/17h. R$ 5. Paqueródromo em Santos Santos tem fama de ser reduto dos idosos. Mas não é difícil encontrar áreas de concentração de jovens. De dia, o Zé do Coco, no Canal 6, é ponto de azaração. À noite, o centro histórico vira referência para o agito, com casas noturnas e bares com música ao vivo. Fora deste circuito, há outras baladas famosas, como Rolidei e Moby Dick (confira mais na pág. 16). De madrugada, o lugar para ver e ser visto é o Centro de Paquera do Embaré (CPE), com quiosques cheios e clima de romance. Centro Histórico. Rua XV de Novembro, Centro. CPE. Av. Bartolomeu de Gusmão (em frente à Igreja do Embaré, perto do Canal 4), s/nº, Embaré. Velocidade em Caraguá Desvie das famílias que dominam o centro de Caraguatatuba e chegue às pistas de bicicross e skate, na orla da praia, que viraram ponto de encontro de jovens. Para quem já tem sua turma, o Kartódromo de Caraguatatuba, com pista de 1.000m, permite corridas com até 13 karts. Feche a noite no Garage Bar (após as 22h, os jovens dominam o local), com música ao vivo e decoração inspirada em carros. Kartódromo. Estr. do Matadouro, 2.800, Poiares, (11) 8315-8268. R$ 80 (30 min.). Garage Bar. Pça. Diógenes Ribeiro de Lima, 699, Centro, (12) 3881-2413. 16h/1h. Couv. art.: R$ 3 (5ª a dom.). Cc.: todos. Jogos e balada no sul No centro histórico de Itanhaém, muito frequentado por idosos, o recém-aberto Jungle Cyber Café atrai adolescentes com um simulador de voo projetado em telão de 2m x 1,5m. Perto dali, as noites de sábado são animadas com a dobradinha de música ao vivo, na escadaria conhecida como ‘ladeira’, e petiscos e bebidas na lanchonete de mesmo nome. Já na cidade de Peruíbe, a balada Cannil, reformada em 2008, atrai o público de pouco mais de 20 anos com seus DJs convidados. Jungle Cyber Café. Pça. Dr. Carlos Botelho, 31, Centro, Itanhaém, (13) 3422-1101. 10h/1h. R$ 13,90 (1h). Lanchonete Ladeira. Av. João Batista Leal, 15, Centro, Itanhaém, (13) 3426-1000. 9h/1h (6ª e sáb., 9h/3h; dom., 16h/3h). Cannil. Av. Mário Covas Jr., 799, Centro, Peruíbe, (13) 3455-2300. R$ 10/R$ 25. Cc.: M e V.