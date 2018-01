Pedroso de Morais e mais 2 vias de SP terão velocidade reduzida

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai reduzir de 60 km/h para 50 km/h a velocidade máxima de mais três vias da capital paulista a partir da próxima quinta-feira, 27. As vias que sofrerão mudança no limite permitido ficam na zona oeste de São Paulo: Avenida Pedroso de Morais, Avenida Professor Fonseca Rodrigues e Avenida Doutor Gastão Vidigal.

De acordo com a companhia, o trecho com o novo limite de velocidade tem 7,4 quilômetros e fica entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Marginal do Tietê. Um trecho da Avenida Pedroso de Morais, da Faria Lima até a Avenida Rebouças, já está regulamentado em 50 km/h.

Também será mantida a velocidade máxima de 40 km/h na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, entre a Praça Apecatu e a Praça Panamericana, aos domingos. A redução acontece para montagem da ciclofaixa de lazer.

As mudanças fazem parte do projeto da Prefeitura de São Paulo, que pretende reduzir o padrão de velocidade máxima para 50 km/h nas vias arteriais da cidade, com objetivo de diminuir mortes e acidentes na capital. Segundo a CET, serão instaladas faixas e painéis informativos para orientar os motoristas sobre as mudanças e utilizadas 66 placas de sinalização vertical.