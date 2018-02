Pedro Lourenço emociona com coleção precisa

Pedro reuniu pequenos grupos no bar Baretto e, sem música nem cenário, apresentou um a um os 20 looks de sua coleção resort. Sim, esta também é outra diferença na participação dele na SPFW. Pedro não mostrou a principal coleção para primavera-verão 2011/12, pois esta ele lança em Paris, onde é o único brasileiro que desfila na semana de prêt-à-porter. Resort é a coleção veraneio, intermediária entre verão e inverno, lançada também na entressafra das temporadas e que pede peças absolutamente viáveis comercialmente. No caso, Pedro acaba de voltar de Nova York, onde mostrou em primeira mão sua resort. Na mesma semana, aliás, Lady Gaga usou uma roupa de Pedro no lançamento de Born This Way em Paris. E tudo isso não é pouca coisa na carreira de um estilista, quem dirá um brasileiro de 20 anos.

A coleção traz as linhas retas e arquitetônicas que têm marcado o estilo dele. Mas desta vez Pedro olha para a natureza também e concilia seus grafismos com imagens da flora e da fauna tropical. Araras e tucanos explodem na roupa estrategicamente estampados ou colados. A palmeira se revela sobre o vestido que abre e fecha com zíper ou ímã. E num lindo trabalho de material, o clássico tweed mimetiza nosso trançado da palha, numa modelagem impecável. Com formato eficiente e coleção precisa, Pedro emocionou os fashionistas com seu talento.