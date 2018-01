Pedreiro mata amigo em bar na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um pedreiro foi preso em flagrante na madrugada desse sábado, 31, após matar um amigo dentro de um bar em Guaianazes, na zona leste da capital. O autor do crime foi agredido por outros frequentadores do estabelecimento antes da chegada da Polícia Militar.

De acordo com o 53º Distrito Policial (Parque do Carmo), que registrou a ocorrência, o assassinato aconteceu depois de a vítima dar um tapa no rosto do pedreiro, de 59 anos. Os dois eram amigos e, segundo testemunhas, estavam embriagados.

Revoltado com o bate-boca e a agressão, o pedreiro foi em casa para buscar um revólver calibre 38, que usou para atirar no amigo. A vítima foi encaminhada para o Hospital Tide Setúbal, na zona leste, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Geral de Guaianazes, na mesma região, onde permanece internado.