Pedreiro é sequestrado a mando da ex-mulher Um pedreiro foi sequestrado a mando da ex-mulher em São Sebastião, no litoral norte, anteontem. Segundo a polícia, ela confessou o crime. Ele havia ido buscar o filho e foi pego pelo marido da ex e pelo genro. Enquanto os dois faziam saques com cartões, a vítima fugiu. Todos foram presos. A mulher disse que o pedreiro devia pensão, mas o filho mora com o pai.