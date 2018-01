Pedreiro atribuía perfil violento a abusos sofridos na infância Natural de Serra Dourada (BA), Adimar de Jesus da Silva justificava seu perfil violento com os abusos sexuais que teria sofrido. Pai de três filhos de um único casamento, o pedreiro teria tentado o suicídio no dia 10 de abril, quando foi preso em Luziânia. O pedreiro disse que temia ser morto se voltasse para a delegacia da cidade do interior de Goiás.