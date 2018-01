Pedreiro acusado de agredir ex-mulher em Álvaro Carvalho se entrega

SOROCABA - O pedreiro Kelvin Luiz de Assis Moraes, de 24 anos, flagrado por uma câmera agredindo violentamente a ex-mulher em Álvaro de Carvalho, se entregou à polícia na manhã desta quarta-feira, 2. Acompanhado de um advogado, o suspeito se apresentou à Central de Polícia Judiciária de Marília, cidade da região. Ele estava foragido desde o fim da tarde de terça-feira, 1, quando a Justiça atendeu a um pedido da delegada da Polícia Civil Darlene Rocha da Costa e decretou sua prisão preventiva.

A delegada alegou que o suspeito já tinha passagens por crimes de violência e poderia representar sério risco à integridade da vítima. Moraes trabalhava na construção da penitenciária da cidade e fugiu antes da chegada da polícia com a ordem de prisão. Ele entrou numa mata perto do local e não foi achado. O acusado deve ser transferido ainda nesta quarta para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Álvaro de Carvalho. Filho de um vereador, Moraes vai responder pelo crime de lesão corporal dolosa, com base na Lei Maria da Penha.

A vítima, Judy Aparecida Brito de Souza, de 18 anos, tem uma filha de 3 anos com o suspeito. Ela passou por exame de corpo de delito e foram constatados hematomas e lesões internas no nariz e na boca, causadas pelas agressões. A Justiça concedeu medida protetiva que impede Kelvin de se aproximar ou fazer qualquer contato com a jovem.