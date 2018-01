Pedra de gelo de 80 cm destrói telhado e fere morador em SP

SÃO PAULO - Um senhor de 74 anos ficou em estado de choque após o telhado de sua casa, em Catanduva, no interior de São Paulo, ficar parcialmente destruído com a queda de uma pedra de gelo, no fim da tarde de terça-feira, 15.

A pedra de cerca de 80 centímetros de diâmetro, segundo os bombeiros, atingiu a casa de um aposentado, por volta das 17h30, destruindo o telhado. Com o impacto, a pedra quebrou em vários pedaços.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O granizo caiu próximo do homem, que estava sentado no sofá da sala. Ele ficou em estado de choque com o susto, segundo um dos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que o atendeu.

O aposentado foi levado para o Posto de Saúde da cidade com ferimentos leves na perna esquerda e liberado em seguida, segundo informações do Samu.