Pedido de credencial para vaga de estacionamento de idoso aumenta mais de 300% em SP

SÃO PAULO - A procura pelo cartão de estacionamento para idosos e deficientes físicos em São Paulo aumentou em 333% desde o dia 1º. A partir desssa data, a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começaram a multar quem para irregularmente em vagas desse tipo localizadas em estacionamentos privados.

Segundo o diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), Edson Caram, antes dessa data cerca de 300 pessoas por dia pediam a credencial especial e, depois da aplicação da nova lei, o atendimento aumentou e gira em torno de 1.300 por dia.

A multa para quem desrespeitar as vagas especiais é de R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por infração gravíssima. Segundo Caram, além dos motoristas, os estabelecimentos que não se adequarem poderão sofrer punições.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor do DSV, Edson Caram, disse que até o último domingo 291 pessoas, em 4 estabelecimentos, foram autuadas por desrespeitarem as vagas especiais.

"As desculpas são sempre as mesmas: eu não sabia que não podia parar é a campeã; ninguém me avisou, só fui ali; só por alguns minutinhos estacionei aqui" complementa Caram.

De acordo com Caram, o idoso tem a opção de fazer a requisição da credencial pelo site da Prefeitura, preencher o formulário eletrônico, imprimir, reunir a documentação necessária e enviar pelo correio para Rua Sumidouro, 740 - Pinheiros ou ir direto a um posto de atendimento.

Veja quais são os postos de atendimento:

Prefeitura Regional e DSV, em Pinheiros; Prefeitura Regional de Aricanduva, na zona leste; Departamento de Transportes Públicos, no centro e posto móvel na AACD.

Na segunda-feira, 25, será inaugurado também o posto da Prefeitura Regional de Santana/Tucuruvi.