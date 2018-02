Pedida a prisão temporária dos PMs suspeitos de matar o menino Juan

Os cabos Edilberto Barros do Nascimento e Rubens da Silva, e os sargentos Isaías Souza do Carmo e Ubirani Soares tiveram a prisão temporária pedida por crime de dois homicídios duplamente qualificados (de Juan e de Igor de Souza Afonso), duas tentativas de homicídio (do irmão de Juan e da testemunha Wanderson dos Santos de Assis), e a ocultação do cadáver de Juan.

Hoje faz um mês que o menino morreu. Ontem, a ONG Rio de Paz fez um protesto, com 180 placas pretas com a inscrição "Quem matou Juan?".