Um pedestre morreu na tarde desta terça-feira, 19, após ser atropelado por um ônibus na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, região da Avenida Paulista, em São Paulo.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu por volta das 14 horas, no sentido bairro da via, que ainda tem uma faixa bloqueada. A perícia já está no local.