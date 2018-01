Pedestre morre atropelado na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - Um pedestre morreu atropelado por um veículo de passeio, no começo da manhã desta quarta-feira, 28, na Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo.

Por volta das 6 horas, o pedestre foi atingido por um carro na pista local, sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Eusébio Matoso.

Por conta do acidente, as duas pistas da Marginal do Pinheiros ficaram congestionadas em mais de quatro quilômetros até por volta das 8 horas, quando o tráfego foi normalizado.