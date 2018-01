Pedestre morre após ser atropelado por ônibus na Av. Brigadeiro Luis Antônio

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu atropelada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, na região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 25. Segundo a Polícia Militar, o pedestre foi atingido por um ônibus por volta das 5h15 e chegou a ser socorrido pelos Bombeiros, mas morreu.

O acidente ocorreu na altura da Avenida Paulista, no sentido Ibirapuera. Os Bombeiros enviaram sete viaturas para o local, mas a pessoa não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima não foi revelada. O caso será investigado pelo 78º Distrito Policial (Jardins).

Em 2017, houve 883 casos de atropelamento na cidade de São Paulo, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga). O número foi 7% menor que em 2016. Por outro lado, houve elevação de 1,8% no número de atropelamentos: de 393 para 400 casos.