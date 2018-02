Pedestre fica ferida após ser atingida por árvore na zona sul

SÃO PAULO - Um mulher ficou ferida ao ser atingida por uma árvore de grande porte, na Praça General Gentil Falcão, perto da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Brooklin, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 13.

Segundo os bombeiros, que chegaram a ser acionados, a mulher foi socorrida por populares. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ela teve ferimentos leves. Por conta da árvore, que caiu sobre a rua, uma faixa da via está interditada, no sentido bairro.