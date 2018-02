Pedestre é atropelado por ônibus na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um pedestre ficou gravemente ferido em um atropelamento na manhã desta segunda-feira, 8, no primeiro dia da intensificação da fiscalização da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) contra motoristas que desrespeitam pedestres.

O acidente aconteceu por volta das 8h, na faixa exclusiva de ônibus, na Avenida Professor Vicente Rao, junto à Avenida Santo Amaro, sentido marginal, em Campo Belo, na zona sul de São Paulo. A vítima foi socorrida por uma equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar, e levada para o Hospital das Clínicas.

Fiscalização. A CET começou nesta segunda-feira a intensificar a fiscalização aos motoristas e motociclistas que deixarem de dar preferência aos pedestres durante a travessia.

Inicialmente, a ação será concentrada no espaço compreendido pelas regiões Central e da Avenida Paulista, as primeiras a receber os orientadores de travessia do Programa de Proteção ao Pedestre, lançado em 11 de maio.

Serão 154 agentes de trânsito da CET que irão fiscalizar a região, divididos em três turnos ao longo do dia. Alguns deles, além de autuar os condutores que desrespeitarem a faixa de travessia, estarão também em outras atividades, como fiscalização de zona azul. A CET ainda não tem um balanço da fiscalização desta manhã.