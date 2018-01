Pedestre é atropelado por motocicleta na Avenida Aricanduva

Um homem, de 50 anos, foi atropelado por uma motocicleta por volta das 8h30 desta quarta-feira, 25, na avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), a vítima foi levada para o pronto-socorro da Vila Maria, com ferimentos leves. Mesmo com o acidente, a região não registrava congestionamentos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em toda a cidade, às 9h15, apenas um trecho de 220 metros estava congestionado. Os motoristas encontravam lentidão no Corredor Norte-sul, na pista sentido Santana, entre o Vale do Anhangabaú e Praça da Bandeira.