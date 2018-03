Pedestre atingido por árvore na zona sul de SP está em estado gravíssimo

Solange Spigliatti, do estadao.com.br

O corredor Ricardo Dutra, de 28 anos, atingido por uma árvore de grande porte enquanto corria, na Avenida Brasil, próximo do cruzamento com a Avenida Rebouças, na zona sul de São Paulo, na tarde deste domingo, 14, permanece em estado gravíssimo, segundo o Hospital das Clínicas, onde está internado.

De acordo com o HC, Ricardo foi levado para o Hospital por volta das 15h30 de ontem com hemorragia craniana e passou por uma cirurgia. Segundo o HC, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo e respira com auxílio de aparelhos.

Segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), 95 árvores caíram na cidade entre o começo da tarde deste domingo até a manhã desta segunda-feira, por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade no período.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 8 horas de hoje apenas uma árvore, na Rua Bela Cintra, atrapalhava o tráfego na região.