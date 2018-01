Pedalar até o Parque Ibirapuera é opção de passeio na Saúde

As ciclofaixas inauguradas este ano em São Paulo são boas opções para as férias de verão ao ar livre. Quem mora na Saúde, na zona sul da capital paulista, conta com um caminho direto para chegar ao Parque do Ibirapuera, um dos pontos turísticos mais importantes da cidade.

O trajeto tem cerca de seis quilômetros de distância, partindo do metrô da Saúde até o parque. Desde o dia 16 de dezembro, estão autorizados a circular nas ciclovias e ciclofaixas skate, patins, patinete, triciclo, quadriciclo, cadeiras de rodas e bicicletas elétricas.

O caminho até o ‘Ibira’, partindo do metrô da Saúde, é bem fácil. Basta seguir pela Avenida Jabaquara, sentido metrô São Judas, pegar a Avenida Indianápolis e seguir direto, passando pela Avenida República do Líbano, até chegar ao parque.

Depois do passeio no ‘Ibira’, se bater a fome, é possível pegar a ciclovia e ir até o Itaim Bibi. O bairro, na zona oeste de São Paulo, fica a cerca de seis quilômetros de distância, pela ciclofaixa, e é famoso pelos bons restaurantes.

Para chegar ao Itaim, os ciclistas devem pegar a Avenida República do Líbano, sentido Indianápolis, e pedalar pela Avenida Hélio Pellegrino, pelas ruas Fiandeiras, Olimpíadas e Gomes Carvalho. Ao chegar à rua Funchal, é preciso virar à direita, sentido Itaim. Seguindo pela via, você chegará ao Itaim. Bom apetite!