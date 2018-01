Pedágios de SP vão subir até 8,47% a partir de quarta-feira, dia 1º

SÃO PAULO - O preço dos pedágios das rodovias estaduais de São Paulo concedidas à iniciativa privada ficará mais caro a partir de quarta-feira, dia 1.º de julho. O reajuste varia entre 4,11% e 8,47%, dependendo da rodovia e do trecho.

O reajuste acompanha variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) ou do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no acumulado dos últimos 12 meses finalizados em junho. A vinculação a cada indicador é definida pelos contratos firmados em cada um dos dois lotes do Programa Estadual de Concessão de Rodovias de São Paulo.

Terão o maior reajuste, de 8,47% – atrelado ao IPCA acumulado –, os trechos Oeste e Sul do Rodoanel Mario Covas e as Rodovias D. Pedro I, Raposo Tavares, Marechal Rondon (Oeste e Leste) e Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Já o reajuste de 4,11% – com relação ao IGP-M – será praticado nas rodovias e trechos ligados a 12 concessionárias: Autoban, Tebe, Vianorte, Intervias, Centrovias, Triângulo do Sol, Autovias, Renovias, ViaOeste, Colinas, SPVias e Ecovias (veja baixo quais rodovias e trechos são administrado por cada concessionária desse grupo).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Sistema Anchieta/Imigrantes (Ecovias), o mais caro do País, o valor cobrado passa de R$ 22 para R$ 22,90. O reajuste atrelado ao IGP-M nesses 12 lotes refere-se à primeira fase do programa, cujos contratos são antigos.

Os reajustes valem para carros de passeio, ônibus e caminhões. A definição das novas tarifas foi publicada no sábado, dia 27, no Diário Oficial do Estado.

No ano passado, o reajuste autorizado havia sido de 5,29%, um pouco abaixo da inflação, e em 2013 o governo não autorizara aumentos. As concessionárias pressionaram o governo a repor a diferença perdida ao menos no ano passado.

De acordo com informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o reajuste médio acumulado desde 2013 é de 11,09%. Sem as medidas tomadas pelo governo desde então, os valores cobrados teriam tido elevação média de 22,91%, defende a Artesp.

A malha concedida às empresas totaliza 6,5 mil quilômetros no Estado. Praticamente todas as rodovias importantes de São Paulo têm pedágios, a maioria nos dois sentidos. São 143 praças de cobrança.

Autoban:

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

SP 330 – Via Anhanguera – São Paulo / Cordeirópolis (147,14 km)

SP 348 – Rodovia dos Bandeirantes – São Paulo / Cordeirópolis (158,64 km)

SP 300 – Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto – Jundiaí (2,60 km)

SPI 102/330 – Rodovia Adalberto Panzan – Campinas (7,54 km)

Tebe:

SP-323 – Rodovia José Della Vechia/Orlando Chesini Ometto – Taquaritinga / Pirangi (44,10 km)

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima – Bebedouro / Barretos (47,03 km)

SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone - Bebedouro / Catanduva (64,85 km)

Vianorte:

Via Anhanguera (SP-330) – 131,2 km.

Rodovia Attílio Balbo (SP-322) – 9,7 km.

Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322) – 54,9 km.

Anel Viário Sul de Ribeirão Preto (SP-322 – Rodovia Prefeito Antonio Duarte Nogueira) – 18,3 km.

Anel Viário Norte de Ribeirão Preto (SP-328 – Rodovia Alexandre Balbo) – 13,9 km.

Avenida Bandeirantes (SP-325/SP-322) – 8,6 km.

Intervias:

SP 147 - Itapira / Piracicaba (94,462 km)

SPI - 157/340 - Anel Viário Prefeito Jamil Bacar – Contorno de Mogi Mirim (6,890 km)

SPI - 165/330 - Gilberto Sila Telles – Contorno de Araras (4,670 km)

SP 191 - Rodovia Wilson Finardi – Mogi Mirim / Rio Claro (71,921 km)

SP 215 - Casa Branca / São Carlos ( 93,120 km)

SP 330 - Via Anhanguera – Cordeirópolis / Santa Rita do Passa Quatro (82 km)

SP 352 - Rodovia Comendador Virgolino de Oliveira – Itapira / Divisa Minas Gerais (22,631 km)

Centrovias:

Trechos/Rodovias Administradas – 218,16 km

SP 225 – Itirapina / Bauru (143,61 km)

SP 310 – Cordeirópolis / São Carlos (74,55 km)

Triângulo do Sol:

SP 310 – Rodovia Washington Luís: de São Carlos até Mirassol (do km 227+800 ao km 454+300, totalizando 226,5 quilômetros)

SP 326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima: de Matão até Bebedouro (do km 293 ao km 378+850, totalizando 86,27 quilômetros)

SP 333 – Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari: de Sertãozinho até Borborema (do km 83+020 ao km 212+450, totalizando 129,43 quilômetros)

Autovias:

SP 255 - Rodovia Antônio Machado Sant’Anna - Ribeirão Preto / Araraquara (80,40 km)

SP 318 - Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior – São Carlos / Rincão (44,60 km)

SP 330 – Rodovia Anhanguera - Santa Rita do Passa Quatro / Ribeirão Preto (78,00 km)

SP 334 - Rodovia Cândido Portinari - Ribeirão Preto / Franca (88,00 km)

SP 345 - Rodovia Engenheiro Ronan Rocha - Itirapuã / Franca (25,50 km)

Renovias:

SP 215 – Vargem Grande do Sul / Casa Branca (20,18 km)

SP 225 / 342 – São João da Boa Vista (1,97 km)

SP 340 – Campinas / Mococa – divisa Minas Gerais (167,67 km)

SP 342 – Mogi Guaçu / Águas da Prata – divisa Minas Gerais (79,65 km)

SP 344 – Aguaí / Vargem Grande do Sul (42,50 km)

SP 350 – Casa Branca / São José do Rio Pardo (33,69 km).

ViaOeste:

SP 280 - Rodovia Presidente Castello Branco – Osasco / Itu (65,92 km)

SP 270 - Rodovia Raposo Tavares – Cotia / Araçoiaba da Serra (74,90 km)

SP 75 - Rodovia Senador José Ermírio de Moraes – Sorocaba / Itu (15,00 km)

SP 091 / 270 - Rodovia Dr. Celso Charuri - Sorocaba (6,83 km)

Contorno Brigadeiro Tobias – 2,50 km

Contorno São Roque – 4,50 km

Colinas:

SP-075 (Itu à Campinas)

Itu - km 15+000 ao 33+150 Salto – km 33+150 ao 46+400 Indaiatuba – km 46+400 ao 61+600 Campinas – km 61+600 ao 77+600 km 15+000 ao 35+400 – Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia km 35+400 ao 42+700 – Rodovia Prefeito Hélio Steffen km 42+700 ao 66+100 – Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado km 66+100 ao 77+600 – Rodovia Santos Dumont

SP-127 (Rio Claro à Tatuí)

Rio Claro – km 0+000 ao 13+060 Piracicaba – km 13+060 ao 44+960 Rio das Pedras – km 44+960 ao 47+870 Saltinho – km 47+870 ao 54+650 Rio das Pedras – km 54+650 ao 59+390 Tietê – km 59+390 ao 86+640 Cerquilho – km 86+640 ao 98+900 Tatuí - km 98+900 ao 105+900 km 0+000 ao 39+900 – Rodovia Fausto Santomauro km 39+900 ao 79+400 – Rodovia Cornélio Pires km 79+400 ao 105+900 – Rodovia Antônio Romano Schincariol

SP-280 (Itu à Tatuí)

Itu - km 79+380 ao 79+800 Sorocaba - km 79+800 ao 82+000 Itu - km 82+000 ao 84+310 Sorocaba – km 84+310 ao 93+020 Porto Feliz - km 93+020 ao 107+000 Boituva - km 107+000 ao 125+200 Tatuí - km 125+200 ao 129+600 km 79+380 ao km 129+600 – Rodovia Presidente Castello Branco

SP-300 (Jundiaí à Tietê)

Jundiaí - km 64+600 ao 74+560 Itupeva - km 74+560 ao 78+000 Cabreúva - km 78+000 ao 93+200 Itu - km 93+200 ao 120+500 Porto Feliz – km 120+500 ao 145+800 Tietê – km 145+800 ao 158+650 km 64+600 ao 103+000 – Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto km 108+900 ao 158+650 – Rodovia Marechal Rondon

SPI-102/300

Itu - km 0+000 ao 7+900 Rodovia Eng. Herculano de Godoy Passos

SPVias:

SP 280- Rodovia Castello Branco – Tatuí / Santa Cruz do Rio Pardo (185,43 km)

SP 127 - Rodovia Francisco da Silva Pontes- Itapetininga- Capão Bonito (64,85 km)

SP 127 - Rodovia Antonio Romano Schincariol – Tatuí / Itapetininga (42,45 km)

SP 270 - Rodovia Raposo Tavares - Araçoiaba da Serra / Itapetininga (52,71 km)

SP 258 - Rodovia Francisco Alves Negrão – Capão Bonito / Itararé (119,87 km)

SP 255 - Rodovia João Mellão – Avaré / Itaí (50,42 km)

Ecovias:

SP 150 - Rodovia Anchieta – São Paulo / Santos (55,90 km)

SP 160 - Rodovia dos Imigrantes – São Paulo / Praia Grande ( 58,54 km)

SP 040/150 – Interligação Planalto – São Bernardo do Campo (8,00 km)

SP 059/150 - Interligação Baixada – Cubatão (1,80 km)

SP 248/55 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, mais conhecida como Piaçaguera-Guarujá – Santos Guarujá (8,50 km)

SP 055 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – Santos / Praia Grande (44,15 km)