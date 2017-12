Pedágios estaduais de SP têm reajuste neste sábado; veja valores

SÃO PAULO - Entrarão em vigor neste sábado, 1º, as novas tarifas de pedágio das rodovias estaduais de São Paulo. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), 80% das praças tiveram aumento de até R$ 0,20. De todas as todas as praças, não sofrerão reajuste apenas as de Diadema e Batistini (ambos parte da Rodovia dos Imigrantes), além de Sorocaba (Rodovia José Ermírio de Moraes).

De todo o Estado, os valores mais altos estão em Piratininga (também na Rodovia dos Imigrantes) e Riacho Grande (na Via Anchieta), que subiram de R$ 25,20 para R$ 25,60. Tradicionalmente, desde o início do Programa de Concessões em São Paulo, em 1998, as taxas são reajustadas no primeiro dia de julho. Ao todo, 20 concessionárias administram as rodovias paulistas. Confira também as tarifas para veículos comerciais e motocicletas no site da Artesp.

Veja abaixo a lista dos valores antigos e atualizados das rodovias ( para carros de passeio ):

Rodoanel Mário Covas - Trecho Leste SP-021 (todas as praças): de R$ 2,40 a R$ 2,50

Rodoanel Mário Covas - Trecho Oeste SP-021 (todas as praças): de R$ 1,90 a R$ 2,00

Rodoanel Mário Covas - Trecho Sul SP-021 (todas as praças): de R$ 3,20 a R$ 3,30

Rodovia Antônio Machado Sant'Ana (Guatapará) SP-255: de R$ 13,70 para R$ 14,00

Rodovia Antônio Romano Schincariol SP-127 (Itapetininga): de R$ 10,10 para R$ 10,20

Rodovia Antônio Romano Schincariol SP-127 (Tatuí): de R$ 10,10 para R$ 10,20

Rodovia Armando Salles de Oliveira SP-322 (Pitangueiras): de R$ 8,40 para R$ 8,50

Rodovia Ayrton Senna da Silva SP-070 (Guararema): de R$ 3,20 para R$ 3,40

Rodovia Ayrton Senna da Silva SP-070 (Itaquaquecetuba): de R$ 3,50 para R$ 3,60

Rodovia Atílio Balbo SP-322 (Sertãozinho): de R$ 6,40 para R$ 6,50

Rodovia Cândido Portinari SP-334 (Batatais): de R$ 8,90 para 9,00

Rodovia Cândido Portinari SP-334 (Restinga): de R$ 8,90 para 9,00

Rodovia Carlos Tonanni SP-333 (Jaboticabal): de R$ 12,60 para R$ 12,80

Rodovia Comendador João Ribeiro de Barros (Jaú) SP-225: de R$ 10,40 para R$ 10,60

Rodovia Comendador Pedro Monteleone SP-351 (Pirangi): de R$ 8,60 para R$ 8,90

Rodovia Cônego Domênico Rangoni SP-055 (Santos): de R$ 11,80 para R$ 12,00

Rodovia Cornélio Pires SP-127 (Rio das Pedras): de R$ 9,20 para R$ 9,40

Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser SP-350 (Itobi): de R$ 8,40 para R$ 8,80

Rodovia Deputado Laércio Corte SP-147 (Iracemápolis): de R$ 5,50 para R$ 5,60

Rodovia Deputado Mário Beni SP-340 (Estiva Gerbi): de R$ 6,80 para R$ 6,90

Rodovia do Açúcar Comendador Mário Dedini SP-308 (Rio das Pedras): de R$ 5,80 para R$ 6,00

Rodovia do Açúcar Comendador Mário Dedini SP-308 (Salto): de R$ 3,20 para R$ 3,30

Rodovia dos Imigrantes SP-160 (Batistini): de R$ 5,80 para R$ 5,80

Rodovia dos Imigrantes SP-348 (Caieiras): de R$ 8,80 para R$ 8,90

Rodovia dos Imigrantes SP-348 (Campo Limpo): de R$ 8,80 para R$ 8,90

Rodovia dos Imigrantes SP-160 (Diadema): de R$ 1,80 para R$ 1,80

Rodovia dos Imigrantes SP-160 (Eldorado): de R$ 3,40 para R$ 3,60

Rodovia dos Imigrantes SP-348 (Itupeva): de R$ 8,70 para R$ 8,80

Rodovia dos Imigrantes SP-348 (Limeira): de R$ 5,80 para R$ 5,90

Rodovia dos Imigrantes SP-160 (Piratininga): de R$ 25,20 para R$ 25,60

Rodovia dos Imigrantes SP-348 (Sumaré): de R$ 7,70 para R$ 7,80

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto SP-300 (Itupeva): de R$ 6,90 para R$ 7,00

Rodovia Dom Pedro I SP-065 (Atibaia): de R$ 6,80 para R$ 7,00

Rodovia Dom Pedro I SP-065 (Igaratá): de R$ 8,60 para R$ 8,90

Rodovia Dom Pedro I SP-065 (Itatiba): de R$ 9,20 para R$ 9,50

Rodovia Dom Tomás Vaquero (Aguaí): de R$ 4,30 para R$ 4,40

Rodovia Dom Tomás Vaquero (São João da Boa Vista): de R$ 4,60 para R$ 4,80

Rodovia Doutor Paulo Lauro SP-215 (Santa Cruz das Palmeiras): de R$ 5,60 para R$ 5,90

Rodovia Doutor Paulo Lauro SP-215 (Descalvado): de R$ 5,80 para R$ 6,10

Rodovia Eng. Constâncio Cintra SP-360 (Jundiaí): de R$ 3,30 para R$ 3,40

Rodovia Eng. Ermênio de O. Penteado SP-075 (Indaiatuba): de R$ 12,60 para R$ 12,80

Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno SP-225 (Piratininga): de R$ 5,30 para R$ 5,50

Rodovia Eng. João B. C. Renno SP-225 (Sta Cruz do Rio Pardo): de R$ 5,10 para R$ 5,20

Rodovia Eng. João Tosello SP-147 (Limeira): de R$5,40 para R$ 5,60

Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (Brotas) SP-225: de R$ 7,00 para R$ 7,10

Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (Dois Córregos) SP-225: de R$ 8,10 para R$ 8,20

Rodovia Fausto Santomauro SP-127 (Rio Claro): de R$ 5,70 para R$ 5,80

Rodovia Gal. Milton Tavares de Souza SP-332 (Eng. Coelho): de R$ 5,20 para R$ 5,40

Rodovia Gal. Milton Tavares de Souza SP-332 (Paulínia A): de R$ 7,70 para R$ 8,00

Rodovia Gal. Milton Tavares de Souza SP-332 (Paulínia B): de R$ 10,70 para R$ 11,00

Rodovia Gov. Carvalho Pinto SP-070 (Caçapava): de R$ 2,50 para R$ 2,60

Rodovia Gov. Carvalho Pinto SP-070 (São José dos Campos): de R$ 3,20 para R$ 3,40

Rodovia Faria Lima SP-326 (Colina): de R$ 8,40 para R$ 8,50

Rodovia Faria Lima SP-326 (Dobrada): de R$ 7,20 para R$ 8,20

Rodovia Faria Lima SP-326 (Taiúva): de R$ 7,40 para R$ 7,50

Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258 (Buri): de R$ 9,80 para R$ 9,90

Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258 (Itararé): de R$ 6,20 para R$ 6,30

Rodovia Gov. Dr. Adhemar P. de Barros SP-342 (Águas da Prata): de R$ 4,00 para R$ 4,10

Rodovia Gov. Dr. Adhemar P. de Barros SP-342 (Espírito S. do Pinhal): de R$ 8,50 para R$ 8,60

Rodovia Gov. Dr. Adhemar P. de Barros SP-340 (Jaguariúna): de R$ 11,40 para R$ 11,60

Rodovia João Mellão SP-255 (Avaré): de R$ 6,20 para R$ 6,50

Rodovia Jor. Francisco Aguirre Proença SP-101 (Monte Mor): de R$ 6,00 para R$ 6,70

Rodovia Jor. Francisco Aguirre Proença SP-101 (Rafard): de R$ 4,60 para R$ 4,80

Rodovia José Ermírio de Moraes (Sorocaba): de R$ 6,20 para R$ 6,20

Rodovia Laurentino Mascari SP-333 (Itápolis): de R$ 6,80 para R$ 7,10

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Agudos): de R$ 5,40 para R$ 5,60

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Anhembi): de R$ 7,00 para R$ 7,30

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Areiópolis): de R$ 5,50 para R$ 5,70

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Avaí): de R$ 5,10 para R$ 5,30

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Botucatu): de R$ 4,90 para R$ 5,10

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Castilho): de R$ 3,10 para R$ 3,20

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Conchas): de R$ 6,20 para R$ 6,50

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Glicério): de R$ 6,40 para R$ 6,60

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Guaraçaí): de R$ 4,20 para R$ 4,30

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Lavínia): de R$ 4,30 para R$ 4,50

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Pirajuí): de R$ 4,80 para R$ 4,90

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Porto Feliz): de R$ 7,10 para R$ 7,20

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Promissão): de R$ 5,70 para R$ 5,90

Rodovia Marechal Rondon SP-300 (Rubiácea): de R$ 5,40 para R$ 5,60

Rodovia Orlando Chesini Ometto SP-323 (Monte Alto): de R$ 5,50 para R$ 5,70

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega SP-055 (São Vicente): de R$ 6,80 para R$ 7,00

Rodovia Presidente Castelo Branco SP-280 (Barueri): de R$ 4,00 para R$ 4,10

Rodovia Presidente Castelo Branco SP-280 (Boituva): de R$ 9,00 para R$ 9,10

Rodovia Presidente Castelo Branco SP-280 (Iaras): de R$ 8,30 para R$ 8,50

Rodovia Presidente Castelo Branco SP-280 (Itapevi): de R$ 8,00 para R$ 8,20

Rodovia Presidente Castelo Branco SP-280 (Itatinga): de R$ 12,30 para R$ 12,50

Rodovia Presidente Castelo Branco SP-280 (Itu): de R$ 10,80 para R$ 11,00

Rodovia Presidente Castelo Branco SP-280 (Quadra): de R$ 12,30 para R$ 12,50

Rodovia Presidente Castelo Branco SP-280 (Osasco): de R$ 4,00 para R$ 4,10

Rodovia Prof. Boanerges N. de Lima SP-340 (Casa Branca): de R$ 6,10 para R$ 6,20

Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes SP-127 (Gramadão): de R$ 9,00 para R$ 9,20

Rodovia Prof. José André de Lima SP-340 (Mococa): de R$ 5,80 para R$ 5,90

Rodovia Raposo Tavares SP-280 (Alambari): de R$ 12,30 para R$ 12,50

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Alumínio): de R$ 8,00 para R$ 8,40

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Araçoiaba): de R$ 3,60 para R$ 3,70

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Assis): de R$ 7,60 para R$ 7,90

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Caiuá): de R$ 6,10 para R$ 6,40

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Ourinhos): de R$ 6,20 para R$ 6,40

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Palmital): de R$ 7,30 para R$ 7,60

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Presidente Bernardes): de R$ 8,20 para R$ 8,50

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Rancharia): de R$ 6,20 para R$ 6,40

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Regente Feijó): de R$ 6,30 para R$ 6,50

Rodovia Raposo Tavares SP-270 (São Roque): de R$ 8,60 para R$ 8,80

Rodovia Romildo Prado SP-063 (Louveira): de R$ 1,70 para R$ 1,80

Rodovia SP-147 (Mogi Mirim): de R$ 7,20 para R$ 7,30

Rodovia Washington Luis (Agulha) SP-310: de R$ 10,40 para R$ 10,60

Rodovia Washington Luis (Araraquara) SP-310: de R$ 15,50 para R$ 15,70

Rodovia Washington Luis (Catiguá) SP-310: de R$ 14,60 para R$ 14,90

Rodovia Washington Luis (Itirapina) SP-310: de R$ 5,00 para R$ 5,10

Rodovia Washington Luis (Rio Claro) SP-310: de R$ 8,30 para R$ 8,40

Rodovia Wilson Finardi SP-191 (Araras): de R$ 5,70 para R$ 6,00

Rodovia Wilson Finardi SP-191 (Rio Claro): de R$ 3,10 para R$ 3,20

Via Anhanguera SP-330 (Ituverava): de R$ 12,90 e R$ 13,10

Via Anhanguera SP-330 (Leme): de R$ 7,30 para R$ 7,40

Via Anhanguera SP-330 (Limeira): de R$ 5,80 para R$ 5,90

Via Anhanguera SP-330 (Nova Odessa): de R$ 7,70 a R$ 7,80

Via Anhanguera SP-330 (Perus): de R$ 8,80 para R$ 8,90

Via Anhanguera SP-330 (Pirassununga): de R$ 7,30 para R$ 7,40

Via Anhanguera SP-330 (Sales Oliveira): de R$ 10,50 para R$ 10,70

Via Anhanguera SP-330 (Santa Rita do Passa Quatro): de R$ 6,90 para R$ 7,10

Via Anhanguera SP-330 (São Simão): de R$ 6,90 para R$ 7,10

Via Anhanguera SP-330 (Valinhos): de R$ 8,70 para R$ 8,80

Via Anchieta SP-160 (Riacho Grande): de R$ 25,20 para R$ 25,60