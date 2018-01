Pedágios em rodovias paulistas aumentam até R$ 0,20

As tarifas de pedágio sobem neste sábado, 1º, em 149 praças de cobrança na malha estadual paulista concedida à iniciativa privada. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), 80% das praças tiveram aumento de até R$ 0,20.

De todas as todas as praças, não sofrerão reajuste apenas as de Diadema e Batistini (ambos parte da Rodovia dos Imigrantes), além de Sorocaba (Rodovia José Ermírio de Moraes).

De todo o Estado, os valores mais altos estão em Piratininga (também na Rodovia dos Imigrantes) e Riacho Grande (na Via Anchieta), que subiram de R$ 25,20 para R$ 25,60. Tradicionalmente, desde o início do Programa de Concessões em São Paulo, em 1998, as taxas são reajustadas no primeiro dia de julho. Ao todo, 20 concessionárias administram as rodovias paulistas.

O reajuste nas tarifas de 12 concessionárias foi de 1,57%, enquanto oito tiveram 3,59%, em razão da variação no índice de cálculo. Os índices autorizados, diz a Artesp, são os menores em 11 anos.

Em três praças, o aumento não foi repassado aos usuários porque, segundo regra do edital, o novo valor foi arredondado para baixo, deixando a tarifa igual à vigente. Isso aconteceu nos pedágios de bloqueio de Diadema e Batistini, no Sistema Anchieta-Imigrantes, e no pedágio da Rodovia José Ermírio de Moraes (SP-79), em Sorocaba. Em reajuste anterior, houve arredondamento para cima.