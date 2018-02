Pedágios de SP sobem a partir de domingo

SÃO PAULO - A partir do próximo domingo, 1, os pedágios das rodovias estaduais serão reajustados em percentuais que variam entre 4,26% até 4,98%. O governo do Estado manteve neste ano dois índices para o calculo da nova tarifa: o IPCA e o IGPM.

Rodovias como a Anchieta, a Bandeirantes e a Castelo Branco terão o menor índice de aumento. Já rodovias como a Dom Pedro I, Raposo Tavares e Ayrton Senna terão maior percentual de aumento.

No começo do ano, o governo havia anunciado que iria padronizar o índice de reajuste em todas as rodovias pelo IPCA, entretanto, como o valor do IGPM calculado nos últimos 12 meses ficou maior que o outro índice, o Estado manteve os dois indicadores neste ano.

A praça de pedágio que terá maior aumento será a da rodovia Anchieta. O valor subiu R$ 1,10 e custará R$ 21,20 para veículos de passeio. Isso se deve ao fato de haver apenas uma praça de pedágio em toda a rodovia. Segundo o governo, em 85% das praças o aumento será de até R$ 0,30.