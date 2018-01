Pedágio na Régis Bittencourt passa para R$ 2 a partir do dia 29

SOROCABA - A tarifa básica de pedágio sobe de R$ 1,80 para R$ 2 na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo a Curitiba, a partir da 0 hora do dia 29. O aumento de 11,1%, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, vale para as seis praças de pedágio existentes na rodovia - cinco ficam no trecho paulista. Segundo a concessionária, o reajuste é anual e está previsto no contrato de concessão.

Na definição do aumento foram levados em conta os investimentos na estrada, como as obras de duplicação da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu, no Vale do Ribeira.

Na Rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga São Paulo a Belo Horizonte, o reajuste nas tarifas está em vigor desde a 0 hora de ontem. A tarifa básica passou de R$ 1,50 para R$ 1,60 e a de caminhões leves e ônibus, de R$ 3 para R$ 3,20.