Pedágio na Presidente Dutra vai ficar mais caro na sexta-feira

SÃO PAULO - O pedágio da Rodovia Presidente Dutra, que liga a Região Metropolitana de São Paulo à do Rio de Janeiro, vai ficar mais caro a partir da próxima sexta-feira, 1º de agosto. Com o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a tarifa mais cara a ser praticada para carros de passeio vai subir de R$ 10,10 para R$ 10,90, o que representa um aumento de quase 8% no preço.

O menor aumento proporcional, cerca de 6,6%, é na praça Jacareí, em São Paulo, onde o pedágio vai passar de R$ 4,50 para R$ 4,80. Para os veículos comerciais, esse valor é multiplicado pelo números de eixos, informa a CCR NovaDutra, concessionária que administra a rodovia com 402 quilômetros de extensão.

Já para as motocicletas, o maior valor vai ser cobrado nas praças Itatiaia e Viúva Graça, no Rio de Janeiro, e Moreira César, em São Paulo, com aumento de R$ 5 para R$ 5,45, um reajuste de 9%. Segundo a CCR NovaDutra, as novas tarifas foram calculadas com base principalmente no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e depois arredondadas.

Aumento. Na terça-feira passada, 22, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o reajuste do pedágio do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrada pela CCR Autoban. O aumento foi de 6,37% em relação aos preços praticados até junho e o preço da tarifa subiu R$ 0,10 em seis praças da concessionária.

Confira a aumento das novas tarifas da Rodovia Presidente Dutra:

Arujá (SP) - R$ 2,70 (veículo de passeio) e R$ 1,35 (motocicleta)

Guararema (SP) - R$ 2,70 (veículo de passeio) e R$ 1,35 (motocicleta)

Jacareí (SP) - R$ 4,80 (veículo de passeio) e R$ 2,40 (motocicleta)

Moreira César (SP) - R$ 10,90 (veículo de passeio) e R$ 5,45 (motocicleta)

Itatiaia (RJ) - R$ 10,90 (veículo de passeio) e R$ 5,45 (motocicleta)

Viúva Graça (RJ) - R$ 10,90 (veículo de passeio) e R$ 5,45 (motocicleta)