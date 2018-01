Pedágio eletrônico vai ficar mais barato O sistema de pedágio eletrônico nas rodovias paulistas deve ficar mais barato até o fim do ano - quando a operadora DB Trans deve começar a atuar no mercado. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado ontem. Além do valor integral do pedágio, a operadora vai cobrar uma mensalidade de R$ 6 - ante os R$ 11,90 do atual sistema Sem Parar. Caminhões também vão poder usar o dispositivo eletrônico.