Peças de fuzil enviadas dos EUA são apreendidas em São Paulo

SÃO PAULO – Duas encomendas de armamentos dos Estados Unidos com destino a endereços da zona norte de São Paulo foram apreendidas em operação da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira, 10. Uma jovem de 22 anos receberia dois canos de fuzil 556 e cinco carregadores da arma de calibre restrito no bairro Furnas, próximo à Serra da Cantareira. Outro cano do mesmo tipo de arma chegaria a uma unidade comercial na Freguesia do Ó.

O conteúdo da primeira entrega estava envolto em peças de árvore de Natal e no assento de uma cadeira para crianças usada em carros. Já a segunda estava embalada em uma barraca de camping. Além das peças de fuzil, a Receita Federal também apreendeu R$ 2 mil.

A destinatária do pacote no bairro Furnas foi presa, enquanto o dono do comércio não foi localizado. O advogado dele compareceu, mais tarde, à delegacia da Polícia Federal da Lapa, na zona oeste, para onde foi encaminhada a investigação. Eles irão responder por tráfico internacional de armas.