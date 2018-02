Peça de elevador explode e deixa um ferido em Santo Amaro

São Paulo, 26 - Um homem de 40 anos ficou ferido após a explosão do compressor de um elevador automotivo na Rua João Alfredo, 606, em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu por volta das 8h15 desta segunda-feira, 26, e a vítima estava trabalhando no momento da falha no equipamento.

O Helicóptero Águia da PM foi acionado para atender o caso e levou o ferido ao Hospital das Clínicas. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Ipiranga. Um homem caiu dentro de um tanque de soda cáustica no Ipiranga, bairro da zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda. Com queimaduras pelo corpo, ele foi socorrido pelos bombeiros até o Hospital do Ipiranga e não corre risco de morrer.

O acidente aconteceu por volta das 7h20 de hoje, na altura do número 1.420 da Avenida Nazaré, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A corporação, porém, não explicou o que teria causado a queda da vítima dentro do tanque com produto químico.

O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser acionado para auxiliar no resgate da vítima, mas não precisou fazer o transporte.