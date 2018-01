Peça acumulou sais da chuva e resíduos de outra restauração Em uma semana de trabalho, os técnicos já têm ideia do desafio que será limpar e restaurar as 26 mil pastilhas que compõem o painel de Di Cavalcanti. "Nos surpreendemos com a quantidade de sais acumulados nas pastilhas e também com o material "enxertado" no painel, num outro restauro", afirma a artista plástica Isabel Ruas, responsável pelo restauro.