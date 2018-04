Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um peão de 35 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 21, após ser derrubado e pisoteado por um touro durante um rodeio em Hortolândia, no interior de São Paulo.

De acordo com a polícia, Agenor Carlos dos Santos teve afundamento no peito e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morava em Campinas e será enterrado em Tupã, também no interior paulista.