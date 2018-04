Peão é pisoteado por touro e morre em SC O peão Gilberto Morato, de 32 anos, morreu na noite de sexta-feira ao ser pisoteado por um boi durante um rodeio em Belmonte, em Santa Catarina. Segundo Edson Brustolin, organizador da Expo Belmonte, Morato participava da disputa do prêmio oferecido à melhor montaria do rodeio quando caiu e foi pisoteado na cabeça. Ele usava um colete de proteção, obrigatório, e não estava com capacete, usado por alguns participantes. Morato montava desde os 22 anos e havia acabado de ganhar um prêmio.