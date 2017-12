PE tem recursos de sobra, mas execução de apenas 0,003%

A maior parte dos recursos orçados - R$ 140,4 milhões - era destinada ao projeto da Via Mangue, uma via expressa de 4,5 quilômetros com oito pontes e dois elevados, que deve cortar a zona sul do Recife. Sem semáforos ou cruzamentos, deverá ter velocidade média de 60km/h e calçadas para pedestres e ciclovias ao longo do trajeto.

Além da expectativa de reduzir os sérios problemas de trânsito na zona sul, que concentra turismo e hotelaria em torno da Praia de Boa Viagem, a Via Mangue representa uma etapa na preparação do sistema viário da capital para a Copa do Mundo de 2014 - Pernambuco será uma das subsedes.

A promessa da construção da avenida é antiga - a primeira solicitação de verbas ao Ministério das Cidades foi feita em 2006 -, mas as obras devem começar somente no início do próximo ano, segundo a prefeitura do Recife. O custo total deverá ser de R$ 433 milhões - R$ 331 milhões federais e R$ 102 milhões de contrapartida do município. A prefeitura, no entanto, afirma não ter havido solicitação de recursos para o projeto Via Mangue dentro do Programa de Mobilidade Urbana.