‘Pé-quente’, cidade de SP busca novo milionário

CERQUILHO - Mais uma vez, a curiosidade toma conta de Cerquilho, município a 143 quilômetros da capital paulista. Uma aposta feita na cidade vai dividir o prêmio da Mega Sena da Virada com outros cinco ganhadores. Os moradores, no entanto, já estão acostumados a ter vencedores de loteria na cidade. Dessa vez, o que surpreendeu foi o valor do prêmio: R$ 41 milhões, para o sortudo que acertou as seis dezenas do sorteio.

“Há uns anos, um senhor ganhou mais de R$ 1 milhão. Neste ano, teve outra pessoa que ganhou R$ 50 mil. A cidade é ‘pé-quente’”, disse o empresário Edson Nochelli, de 44 anos. Ele apontava para a lotérica Boa Sorte, na frente da praça central de Cerquilho e de onde os outros prêmio foram sorteados. “Faz jus ao nome”, disse ele sobre o local.

Nochelli jogou na Mega da Virada com outros nove amigos em um bolão. Quando soube que a aposta vencedora era de Cerquilho, ligou para o amigo responsável pelo jogo. “Fiquei animado, mas não foi dessa vez.”

A cidade de 44.320 habitantes, segundo o IBGE, tem apenas duas casas lotéricas. A Boa Sorte ostenta diversos cartazes em que anuncia já ter sido o local de várias apostas ganhadoras. Só em 2015, teriam sido mais de 40 apostas vencedoras que, juntas, levaram mais de R$ 284 mil, entre sorteios da Quina, Lotofácil e Timemania.

Apesar da curiosidade, os moradores têm pouca esperança de descobrir quem foi o sortudo que embolsou os R$ 41 milhões. “Se tivesse sido eu, ficava bem quietinha. Trabalhava por mais uns dois ou três meses para não levantar a suspeita de ninguém e só depois é que começava a gastar”, contou a confeiteira Daiane Nunes da Silva, de 25 anos.

Já o aposentado Antônio Ramos, de 64 anos, que também fez uma aposta na Mega da Virada, disse que, se tivesse sido o vencedor, não aguentaria esconder. “Deve ser uma emoção muito grande, ainda fazia uma festa para a família”, contou. Ele mora em São Paulo, mas tem uma casa em Cerquilho para descansar. “Agora, só jogo aqui na cidade, porque dá sorte.”

Sortudo. Em Cerquilho, quase todos conhecem alguém que já ganhou na loteria. “Um senhor ganhou uma nota na loteria há um tempo. Ele ficou quieto, mas depois de uns meses comprou uma padaria, vários terrenos na cidade, aí todo mundo desconfiou”, contou o mecânico Tiago Pereira de Sousa, de 28 anos. Em 2007, a cidade teve uma aposta vencedora na Lotofácil, que levou um prêmio de R$ 1,6 milhão.

“Tem um amigo da nossa família que ganhou um prêmio de mais de R$ 1 milhão e depois de uns anos ganhou um prêmio um pouco menor. Dessa vez, não apostei porque estava desanimado. Achei que a loteria era uma farsa. Mas me animei a apostar de novo”, contou o DJ César Augusto Modulo, de 30 anos.

Além de Cerquilho, apostadores de Água Branca (Alagoas) e Guaçuí, Vila Velha e Vitória (Espírito Santo) foram vencedores no sorteio de quinta-feira. Na capital capixaba, dois apostadores diferentes acertaram as dezenas. Cada um dos seis vencedores tem direito ao valor de R$ 41.088.919,05. A Quina teve 827 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 43.913,49. A quadra foi acertada por 62.767 jogos, rendendo R$ 826,55, para cada.

A arrecadação total foi de R$ 620.312.112, valor do qual 51% será rateado para a premiação, de acordo com a Caixa. A estimativa inicial do prêmio era de R$ 280 milhões.