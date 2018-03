PDT planeja ação contra Sabesp por alagamento em Franco da Rocha

SÃO PAULO - O Partido Democrático Trabalhista (PDT) pretende entrar com uma ação contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) por conta do alagamento ocorrido em Franco da Rocha, na grande São Paulo, nos últimos dias.

Veja também:

Água começa a baixar; trem continua parado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Decisão de abrir comportas ilhou cidade

O partido planeja pedir uma "apuração rigorosa" e indenização para os moradores de Franco da Rocha prejudicados pela abertura das comportas da Represa Paiva Castro, que deixou parte da cidade submersa.

"A falta de planejamento da Sabesp, somada a uma comunicação precária, prejudicou milhares de pessoas. Não podemos nos calar diante de tal irresponsabilidade e insensibilidade social por parte da empresa", afirma o presidente do PDT estadual, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho.

"Pela incompetência demonstrada, e pela falta de respeito para com a população, o presidente da Sabesp, Gesner Oliveira, deve ser demitido", acrescentou.