PCC surgiu e cresceu na cela O Primeiro Comando da Capital (PCC) surgiu em Taubaté, no interior paulista, no temido Anexo da Casa de Custódia, no dia 31 de agosto de 1993. Nesse dia, Cesar Augusto Roris, o Cesinha, um dos fundadores da facção, matou dois desafetos durante um jogo no pátio: os presos Severo Amâncio Barbosa, o Baiano Severo, e Wilson Garcia de Camargo. Cesinha usou uma lâmina de barbear para cortar os pescoços dos inimigos. Outros presos ajudaram a segurar as vítimas. Foi a primeira ação do grupo, que, além de Cesinha, teve outros sete fundadores.