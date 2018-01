Informações do Instituto Médico-Legal (IML) repassadas pela polícia sugerem que as vítimas morreram de três a cinco dias atrás, por traumatismo da medula e ruptura da traqueia. Também apresentavam sinais de estocadas e espancamento. As vítimas não foram assassinadas nos locais em que a polícia as encontrou. Quatro dos cinco cadáveres já haviam sido identificados até a tarde de ontem.

Na delegacia de Embu, o pai de uma vítima contou que seu filho desapareceu no sábado. No domingo foi orientado pelos sequestradores a não chamar a polícia, o que só fez na quarta. /ANDRÉ CABETTE FÁBIO