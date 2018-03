PCC financiou campanha de vereador eleito, diz Ministério Público

SOROCABA - A facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) financiou a campanha de um vereador eleito na região de Campinas, segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo. O eleito é de uma das quatro cidades da região que foram alvos da Operação Tormenta, desencadeada em conjunto com a Polícia Militar e Corregedoria da Polícia Civil, e que resultou na prisão de dez pessoas nesta quarta-feira, 19. Os suspeitos integrariam o PCC e uma organização parceira da facção.

De acordo com os promotores do Gaeco, a suspeita de que o dinheiro do tráfico financiou o candidato eleito ainda está sendo investigada, por isso não seriam fornecidos mais detalhes sobre o caso. O nome e o partido do vereador eleito não foram divulgados. Segundo o Ministério Público, a Justiça Eleitoral será informada após a conclusão das investigações.

Na região, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Campinas, Sumaré, Itapira e Paulínia. Seis pessoas foram presas, entre elas um suspeito de exercer posto de liderança no PCC. Dois suspeitos foram mortos pela Polícia Militar ao reagir à prisão em Paulínia. Outras quatro pessoas foram presas na Grande São Paulo, entre elas o investigador da Polícia Civil Bruno Luiz Soares Figueiredo, acusado de liderar a organização parceira do PCC, e sua mulher. Eles estavam prontos para fugir para o exterior. A operação seria realizada nesta sexta-feira, 21, mas foi antecipada por causa do vazamento da ação.