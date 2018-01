PCC estaria por trás de ações violentas nos últimos meses Protestos violentos e conflitos se tornaram recorrentes na região do Jaçanã e da Vila Maria, na zona norte, nos últimos meses. Em julho do ano passado, no auge da crise envolvendo o "mata-mata" entre policiais militares e integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), um soldado da Rota foi baleado com três tiros de fuzil. Dois dias depois, a 200 metros do local do atentado, seis jovens foram mortos. Moradores acusaram PMs pela chacina.