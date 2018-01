PCC cresce nas brechas do sistema

O PCC começou a ganhar legitimidade justamente quando passou a se vender como a "Justiça" desse mundo das sombras, fato que ocorreu depois da popularização dos celulares, nos anos 2000. Isso facilitou o diálogo do lado de dentro com o de fora das prisões.

As lideranças das cadeias são respeitadas porque, em São Paulo, a carreira no crime costuma a reservar longas temporadas nas prisões. Ninguém quer cumprir pena com inimigos babando no cangote. "Correr pelo certo" e "respeitar o proceder" se tornaram uma forma de evitar inimizades entre aqueles que querem sobreviver roubando. Dessa maneira, a capacidade do PCC para mediar no crime aumentou. A facção cresceu nas brechas criadas pelo sistema.