Paulistices

A 1ª corrida de rua de SP. Em 1908

No próximo domingo, pelo segundo ano consecutivo, São Paulo receberá, em circuito de rua montado na região do Parque do Anhembi, uma prova da Fórmula Indy. Mas sabe qual foi a primeira corrida da capital paulista, considerada, aliás, a estreia do automobilismo brasileiro?

No dia 26 de julho de 1908, três motocicletas e 16 automóveis disputaram a corrida no chamado Circuito de Itapecerica da Serra. Com 75 km de extensão, ele partia do Parque Antártica, na Água Branca, e passava pelas atuais Avenidas Doutor Arnaldo e Paulista, entre outras. Todos os veículos que participaram da prova eram europeus - as motos e 11 carros vieram da França, três automóveis eram italianos, um alemão e um inglês.

O evento mexeu com a cidade - em cujas ruas trafegava, naquela época, uma frota de apenas 117 veículos. Em alguns pontos da corrida, as pessoas jogavam flores sobre os carros que passavam. O grande vencedor foi o aristocrata rural Sylvio Penteado, com seu Fiat que atingia os incríveis 50 km/h.

