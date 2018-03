Paulistices

PARA CONFERIR

Dois patrimônios, dois programões

Aqui vão duas dicas para quem curte os ícones culturais de São Paulo: uma exposição de fotos históricas do Teatro Municipal está em cartaz e um tour monitorado pela Biblioteca Mário de Andrade - cuja cerimônia de reabertura, após reforma, deve acontecer amanhã - é anunciado para fevereiro.

A exposição sobre o teatro (a foto ao lado mostra seu palco), atualmente fechado para restauração, fica até domingo na Passagem Literária da Consolação - esquina da Rua da Consolação com a Avenida Paulista. São 160 gravuras divididas em 40 painéis, com curadoria do colecionador Dario Bueno. "São materiais históricos que ajudam a entender o Municipal desde sua criação", explica Bueno. "Tudo faz parte de meu acervo particular."

Já o tour pela maior biblioteca de São Paulo está marcado para o próximo dia 12, organizado pelo site Arq!Bacana. A arquiteta Renata Semin - do escritório Piratininga, de cujas pranchetas saíram o projeto de reforma da instituição - vai monitorar o passeio, detalhando todas as etapas do processo de modernização do edifício, da instalação do mobiliário e da reorganização do acervo, que conta com 330 mil livros. Há apenas 40 vagas - R$ 40 por pessoa - e mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (11) 3078-2906 ou pelo e-mail arqtour@arqbacana.com.br.

OLHA SÓ...

Memória da cidade. A Companhia Editora Nacional acaba de relançar dois belos livros em homenagem à capital paulista. Em São Paulo: Belle Époque, o arquiteto e historiador Benedito Lima de Toledo explica o desenvolvimento paulistano na época áurea do café. Construções religiosas dos séculos 16 a 20 são o tema de Memória e Tempo das Igrejas de São Paulo, do jornalista e escritor Leonardo Arroyo. Os dois livros são ilustrados por Diana Dorothèa Danon.

Presente para o bolso. A Boitempo Editorial aproveita a semana do aniversário da cidade para dar 40% de desconto em qualquer um dos 16 livros da coleção Pauliceia. A lista completa das obras, que tratam dos personagens, bairros e instituições de São Paulo, pode ser vista em www.boitempoeditorial.com.br.