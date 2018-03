Paulistices

Uma orquestra rock-and-roll

Quem disse que não dá para misturar uma orquestra sinfônica com uma banda de rock? Quem duvida pode tirar a prova na Sala São Paulo, às 18h do dia 25. Para comemorar o aniversário de 457 anos da cidade, a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo se junta ao grupo de rock Dr. Sin. Sob a regência do maestro Marcos Sadao Shirakawa, serão executados sucessos dos Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd, Ramones, Queen e Chuck Berry.

O cantor, compositor e radialista Kid Vinil assume o papel de anfitrião da noite, narrando o evento e contando a história do rock. Ao público, um recado: nada de ficar quieto o tempo todo nas cadeiras - vale se empolgar e dançar ao ritmo das canções.

Não é a primeira vez que essa inusitada combinação entre o erudito e o pop acontece em São Paulo. Em novembro do ano passado, a mesma formação se apresentou - e foi um sucesso.

A Sala São Paulo fica na Praça Júlio Prestes, 16, no bairro da Luz. Para maiores informações, basta ligar para (11) 3223-3966. Os ingressos da apresentação custam R$ 10.

SABOR DE SAUDADE

Balinhas e lembranças da São Paulo de antigamente

A partir de quinta-feira, 206 papéis de bala, pirulitos, chicletes e bombons estarão em exposição no Museu Paulista, no Ipiranga. São parte de uma coleção de 5.266 unidades, que pertence à instituição desde 2003.