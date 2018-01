Paulistices, curiosidades da metrópole

Está lembrado do dirigível?

"Até hoje recebemos e-mails de gente que garante ter acabado de ver o dirigível voando em São Paulo." A frase, de Rui Moreira, diretor de Marketing da Goodyear, é emblemática porque mostra o tamanho da fama do balãozinho que, durante dez anos - entre 1996 e 2006 -, fez parte da paisagem aérea da capital paulista.

O dirigível era utilizado em ações publicitárias da marca e prestava serviços como captação de imagens em estádios para emissoras de TV. "É um ícone de divulgação da nossa empresa desde a década de 20", conta Moreira. "Quando estava no céu de São Paulo, era muito comum recebermos pedidos de gente que queria dar uma volta." Normalmente, essa possibilidade não existia, nem mediante pagamento. Os poucos sortudos que conseguiram, fizeram o passeio após vencer alguma promoção.

Atualmente, a companhia mantém quatro dirigíveis em atividade - três nos Estados Unidos e um na China. Não há planos de um desses voltar aos céus paulistanos. "A ação foi descontinuada porque ao longo do tempo nossos investimentos em marketing foram diversificados", explica o diretor.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OLHA SÓ...

Chuva literária.

Na última quarta, a Cooperifa realizou a terceira edição da Chuva de Livros, evento de distribuição gratuita de obras literárias. Foram entregues 700 livros e 900 revistas no Bar do Zé Batidão, em M" Boi Mirim, sede dos saraus semanais organizados pelo grupo.

Só no gogó.

Foi uma cantoria contra as pilhas. Na tarde de sábado, um grupo de ativistas ambientais reuniu-se no Parque do Ibirapuera para uma inusitada flashmob - aquelas intervenções instantâneas. A fim de mostrar que dá para se divertir sem gastar energia elétrica, eles soltaram a voz e cantaram uma música previamente combinada.