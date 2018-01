Paulistanos vão poder escolher o melhor pastel de feira de SP

Os paulistanos vão poder escolher o melhor pastel de feira da cidade. A votação começou nesta terça-feira, 15, nas barracas de pastel das feiras da cidade. Em São Paulo, são 731 pasteleiros que se revezam nas 888 feiras. Juntos, eles vendem aproximadamente 2 milhões de pasteis por semana.

José Hiromi Mori, dono da 'Barraca do Zé', está desde 1979 no Pacaembu. Foto: Valéria Gonçalvez/AE

O resultado será divulgado no dia 26 de outubro na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. O concurso é uma iniciativa da Secretaria das Subprefeituras, por meio da Supervisão Geral de Abastecimento e em parceria com a SPTuris e o Sindicato dos Feirantes.

A inscrição é grátis e qualquer pasteleiro pode participar. Para isso, basta retirar a urna no sindicato ou na Supervisão de Abastecimento, na Rua da Cantareira, 216, na Sé.

O concurso funcionará da seguinte forma: o pasteleiro coloca a urna em frente a sua barraca e os clientes votam analisando critérios como sabor, temperos, higiene, limpeza da barraca, a não utilização de molhos em bisnagas, entre outros, dando notas que vão de 0 a 10. Ao final desta fase, no dia 5 de outubro, os votos serão recolhidos, somados e desse total, apenas 10 pasteleiros, dois de cada zona da cidade (Sul, Leste I, Leste II e Centro-Oeste) serão classificados para a grande final que acontecerá no dia 26 de outubro, na Praça Charles Miller.

Uma comissão de sete chefs ligados à área da gastronomia e amantes do pastel de feira irão escolher os melhores. O primeiro colocado ganhará R$ 8 mil; o segundo R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil.