Paulistanos enfrentam lentidão nas estradas

O motorista encontrou 46 quilômetros de lentidão na volta para São Paulo pela Rodovia Fernão Dias, do km 19 ao 65, entre as cidades de Bragança Paulista e Mairiporã, Grande São Paulo, no começo da noite de ontem. A saída de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, teve 38 quilômetros de lentidão, do km 46 ao 8 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Quiririm. Na Rodovia Castelo Branco, foram 27 quilômetros de tráfego intenso, do km 65 ao 38, entre Mairinque a Itapevi, no interior do Estado. Já na Rodovia dos Bandeirantes, houve 22 quilômetros de congestionamento de Campinas a Jundiaí, entre os km 80 e 58. O trecho de maior lentidão na Rodovia Régis Bittencourt ficou entre os km 293 e 280, em Embu, na Grande São Paulo. O Sistema Anchieta-Imigrantes (foto) não registrou congestionamento.