Paulistanos enfrentam filas em barracas de comida 'gourmet'

SÃO PAULO - Os paulistanos que optaram pela gastronomia na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, região central de São Paulo, enfrentam fila de até 50 pessoas nas barracas. No local ocorre o evento Chefs por Sampa, com comida de até R$ 15.

A maior concentração de pessoas está no Italian Burguer, que custa R$ 15. Na Casa da Coxinha Vegana, alguns precisaram usar guarda-sol enquanto esperavam na fila extensa, já que o local é descoberto. "Não esperava tanta gente", comentou a bancária Daniela Araújo, de 37 anos, que veio usando um chapéu para enfrentar o sol. Acompanhada da bancária Ana Carolina Bueno, de 35, Daniela disse que ainda não viu nenhuma atração em comemoração ao aniversário da cidade.

O movimento mais tranquilo estava na Brigadíssimo Doçaria, que vende brigadeiros gourmet a partir de R$ 3,50. Outra fila extensa é a dos churros. "Desisti, está calor demais e não consigo comprar", reclamou o estudante Tiago Souza, de 17 anos. Parte da praça foi interditada para receber rampas de skate, onde diversos adolescentes faziam manobras desde o início da tarde.

"A gente esperava 150 pessoas mais ou menosm Isso foi só no período da manhã", disse uma das organizadoras do Coxinha Vegana, Bruna Lisboa. A barraca, que também vende strogonoff, foi uma parceria da Casa da Coxinha Vegana e do Lila Prasada - Alimentação Saudável.