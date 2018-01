Paulistanos enfrentam chuva e vendaval derruba árvores

Os paulistanos tiveram que enfrentar fortes rajadas de vento durante a chuva que atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira, 4. Às 14h45 a chuva provocou estado de atenção nas zonas sul e oeste e na Marginal do Pinheiros, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As rajadas de vento já derrubaram pelo menos oito árvores sobre vias da capital. Ninguém se feriu, segundo o Corpo de Bombeiros.

As regiões foram atingidas por pancadas de chuva, provocadas por áreas de instabilidade provenientes do interior do Estado. Em razão do mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, passou a operar com o auxílio de instrumentos às 15 horas. No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, a visibilidade era normal.

Uma das árvores caiu no início da Avenida 23 de Maio, na região do Centro. Duas faixas da pista sentido Santana foram bloqueadas. O mesmo incidente também interditou duas faixas da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na altura do número 999, no Itaim-Bibi. As demais ocorrências concentram-se nas Avenidas Engenheiro Luís Carlos Berrini, Brasil e das Nações Unidas e nas Ruas Antônio de Macedo Soares, Laerte Assunção e Alameda dos Jurupis.

(Com informações de Elvis Pereira, da Central de Notícias.)